"القصبي" يهنئ الرئيس السيسي بذكرى المولد النبوي

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القصبي

المجلس الأعلى للطرق الصوفية

هنأ رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية الدكتور عبد الهادي القصبي، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري والقوات المسلحة والشرطة المصرية بمناسبة احتفال المولد النبوي الشريف، داعيًا المولى عز وجل أن ينعم على مصر بالاستقرار والتقدم والأمن.

وقال القصبي، في بيان منذ قليل، إنه يجب على الشعب المصري التمسك والتوحد والتكاتف لبناء مصرنا الجديدة، حيث زرع الرئيس السيسي الأمل وسنحصد جميعًا ثماره قريبًا ولابد من العمل بجدية حتى نستطيع أن نحقق التكامل في كل المجالات.

وأضاف أن الرسول الكريم، جاء بالمحبة والتسامح والإنسانية واحترام الأديان، ولذلك يجب على الغرب أن يعي جيدًا ما هو الإسلام، موضحًا أن الاحتفال غدًا في موكب الطرق الصوفية يحمل العديد من الرسائل تؤكد أن مصر بلد الأمن والأمان وتوضح أن الإسلام دين محبة ورحمة وتكافل.


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