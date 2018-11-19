» اقتصادية القناة" تبحث عقود استثمار جديدة فى العين السخنة

19 نوفمبر 2018 - 04:40 م



تبحث الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس توقيع عدد من العقود مع مستثمرين لإقامة مشروعات بالعين السخنة، وترأس الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة التنمية الرئيسية للمنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس.

وقال بيان للهيئة إن الاجتماع شهد عرض العقود النهائية لمساحة 13.3 مليون متر مربع من إجمالي المساحة البالغ 20.4 مليون متر والتي قامت الشركة بالتوقيع النهائي معها وجاري تشغيل مشروعاتها داخل المنطقة، موضحا أن قائمة الشركات ضمت شركة تيدا مصر، وشركة كربون، والشركة المصرية الصينية، وشركة ايكوبات، وشركة راية، وشركة غبور.

كما تم عرض أبرز العقود التى يتم التفاوض عليها حاليا وهي مشروع مجمع صناعي للبتروكيماويات لإنتاج مشتقات البروبلين على مساحة 900 ألف متر مربع باستثمارات مليار دولار، ويوفر 4 آلاف فرصة عمل، فضلا عن مشروع مجمع صناعي لإنتاج مشتقات الغاز على مساحة مليوني متر مربع باستثمارات 10 مليارات دولار





