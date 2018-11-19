  • الإثنين 19 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر05:11 م
بحث متقدم
يونس شلبي

قصة الداعية الذي تأثر به يونس شلبي قبل وفاته

كوهين يعظ :"أيظنون أن الله لن يجمع عظام خاشقجي"

تسريب تفاصيل أول تسجيل لقتل «خاشقجي»

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا جديدا

البورصة

البورصة تربح 8.1 مليار جنيه

أرشيفية

أزمة في قائمة الأهلي لمباراة الوصل بكأس زايد

طارق الملا

«البترول» تطرح بنزين «95 المخصوص» فى ديسمبر

الخطيب

48 ساعة مدة بقاء الخطيب في العناية المركزة

الخطيب

تطورات جديدة في ورم رقبة "الخطيب"

هشام عشماوي

تجديد حبس زوج شقيقة "هشام عشماوى" و3 آخرين

السيسى

السيسى:هناك إساءة كبيرة يجب أن تتصدوا لها

اقتصادية القناة" تبحث عقود استثمار جديدة فى العين السخنة

مال وأعمال

قناة السويس
قناة السويس

عصام الشربيني

أخبار متعلقة
#

أغنية جديدة لـ"صلاح" قبل حفل "أفضل لاعب"

#

«السيسي» يصل العاصمة البحرينية المنامة

#

إعلامي يروى تفاصيل تعرضه للسرقة

#

"التحويل ثنائى المسار" جراحة جديدة لعلاج السمنة


تبحث الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس توقيع عدد من العقود مع مستثمرين لإقامة مشروعات بالعين السخنة، وترأس الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة التنمية الرئيسية للمنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس.
وقال بيان للهيئة إن الاجتماع شهد عرض العقود النهائية لمساحة 13.3 مليون متر مربع من إجمالي المساحة البالغ 20.4 مليون متر والتي قامت الشركة بالتوقيع النهائي معها وجاري تشغيل مشروعاتها داخل المنطقة، موضحا أن قائمة الشركات ضمت شركة تيدا مصر، وشركة كربون، والشركة المصرية الصينية، وشركة ايكوبات، وشركة راية، وشركة غبور.
كما تم عرض أبرز العقود التى يتم التفاوض عليها حاليا وهي مشروع مجمع صناعي للبتروكيماويات لإنتاج مشتقات البروبلين على مساحة 900 ألف متر مربع  باستثمارات مليار دولار، ويوفر 4 آلاف فرصة عمل، فضلا عن مشروع مجمع صناعي لإنتاج مشتقات الغاز على مساحة مليوني متر مربع باستثمارات 10 مليارات دولار


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تاريخنا الإسلامي.. الذهب لمن غلب!!

محمود سلطان

القاهرة ضحية التكويش

فراج إسماعيل

إلغاء (خانة الديانة).. غل وخفه وضعف معرفة

د. هشام الحمامي

إلى النائبة الكويتية: فلنعد إلى الدفاتر

د. حسام عقل

مئوية عيد الجهاد الوطنى

مجدى سراج الدين

معركة شطه وبيكا

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» عامل يقتل زوجته ويلقي جثتها في زراعات أوسيم
» السعودية : ندعم الجهود الدولية لقف الحرب في اليمن
» "رودريجيز" على أعتاب العودة إلى مدريد
» بدء حجز 7 آلاف وحدة بـ«جنة» للإسكان الفاخر
» قلق في برشلونة بعد إدمان "ديمبلي" لألعاب الفيديو
» مدرس يتحرش بـ5 تلميذات ابتدائي
» بالصور.. إقبال كبير علي تذاكر مباراة الوصل والأهلي
» إغلاق معبر رفح البري غدًا
» الملك سلمان: مستمرون في التصدي للإرهاب
» اقتصادية القناة" تبحث عقود استثمار جديدة فى العين السخنة
» تونس تتمسك بثنائي الزمالك في ودية المغرب

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • عشاء

    06:30 م

  • فجر

    05:04

  • شروق

    06:30

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى
مدارس بدون تراخيص.. «يا وزارة صحي النوم»
أحمد رشدي وزير الداخلية الأسبق
أدوية
النقاب
تجديد الخطاب الديني من «منابر المساجد» إلى «مقاعد المقاهي»