الإعدام لـ4 أشقاء وأخر بتهمة قتل ربة منزل ونجلها

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جنايات الزقازيق

قتل ربة منزل

اعدام 4 اشقاء

صدقت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم الاثنين، على قرار مفتي الجمهورية بمعاقبة 5 أشخاص، بينهم أربعة أشقاء، بالإعدام شنقًا؛ على خلفية اتهامهم بقتل ربة منزل ونجلها وإصابة زوجها، بسبب خلافات ثأرية, وصدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم عبدالحي محمد، رئيس المحكمة.

تعود تفاصيل القضية رقم 55030 جنايات منيا القمح ليوم الإثنين 23 سبتمبر سنة 2013، عندما تلقى مدير المباحث الجنائية، إخطارًا يفيد بوصول جثث «عفاف.ر.م» 48 عامًا، ربة، ونجلها «محمود.س.ع» 26 عامًا، إثر إصابتهما بأعيرة نارية بالبطن والصدر، فيما أصيب زوجها «سمير.ع.م» 50 عامًا، بإصابات متفرقة بالجسد.

وأفادت التحريات بأن وراء ارتكاب الواقعة كلًا من: «طارق. ع. غ»، و«عبدالغني. إ. غ»، وأشقائه «رجاء»، و«إسلام»، و«إسماعيل» مُقيمين جميعهم بقرية «الولجة»، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 31337 جُنح منيا القمح لسنة 2013.

وتبين من التحقيقات الأولية وجود خلافات ثأرية بين المجني عليها والجناه؛ لسابق قيامها بقتل شقيقهم «هاني.إ.ع.غ» 27 عامًا، بعدما عاكس نجلتها «صدفة» أمام منزلها بالقرية، حيث تشاجرت معه قبل أن تأخذ من يده سلاح أبيض «مطواة» وتصيبه بجُرح نافذ بالبطن.

تم القبض عليها هي ونجلتها, وحال عرضها على النيابة العامة حاول المتهمين قتلها، إلا أن قوات الأمن تصدت لهم، قبل أن يتم إخلاء سبيلها ونجلتها، على ذمة التحقيقات، فيما إنهال عليها الجناه رميًا بالرصاص فور وصولها لمنزلها عقب إخلاء سبيلها.


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