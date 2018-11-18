  • الأحد 18 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:07 م
بحث متقدم
مدبولي

كواليس لقاء رئيس الوزراء بنظيره الأثيوبي

أرشيفية

أعضاء الوفد البرلماني ببريطانيا: هذا ما فعله «الإخوان» معنا

عقارات

جدل برلماني حول الضريبة العقارية.. هذا هو السبب

محمد صلاح

صورة.. «صلاح» يُطبق «فن اللامبالاة» في دبي

أسيوط تستضيف قافلة وعاظ من الأزهر لنشر سماحة الإسلام

بعد المقاهي.. وعاظ الأزهر ينتشرون بالمؤسسات الحكومية

مدارس بدون تراخيص.. «يا وزارة صحي النوم»

مدارس بدون تراخيص.. «يا وزارة صحي النوم»

غادة والي

حقوقيون يطالبون بإحياء «قانون والي» للجمعيات مع الأهلية

الدولار

أسعار الدولار أمام الجنيه في التعاملات المسائية

تسريب جديد في قضية خاشقجي

وزير دفاع تركيا يفجر مفاجأة عن مصير جثة خاشقجي

حلوى المولد

بيان تحذيري عاجل من «حماية المستهلك» بشأن حلوى المولد

«نتنياهو» ينصب نفسه وزيرًا للدفاع: لا يوجد انتخابات مبكرة

عرب وعالم

نتنياهو
نتنياهو

وكالات - خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

نتنياهو: الانتخابات المبكرة ستؤدي لنتائج كارثية

#

مطرب شهير يتبرأ من الإسلام

#

حزبان إسرائيليان بالائتلاف الحكومي يدعوان لانتخابات مبكرة

#

الفقى: التعليم المجاني تسبب في ملايين العاطلين

إسرائيل

نتنياهو

ليبرمان

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء الأحد، أنه لن تكون هناك انتخابات مبكرة، مؤكدًا أنه سيتولى حقيبة الدفاع، بعد استقالة أفيغدور ليبرمان، الأسبوع الماضي.

وقال نتنياهو خلال مؤتمر صحفي: "في هذا الوقت لن نذهب للانتخابات المبكرة" وفق وكالة "الأناضول".

وأضاف: "ما زلنا في أوج حملة أمنية واسعة النطاق، وأنا التزم بها لإكمالها من أجل توفير الأمن الكامل لسكان الجنوب ولجميع سكان إسرائيل".

وتابع: "بوصفي رئيسًا للوزراء، أمرت بتنفيذ إجراءات لا تعد ولا تحصى لضمان أمن إسرائيل".

وأكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي خلال المؤتمر، أنه سيتولى حقيبة الدفاع في حكومته.

وأشار نتنياهو إلى الانتقادات الموجهة إليه بشأن ذلك قائلًا: "في مثل هذه الأمور لا يوجد مكان للسياسة، ولا يوجد مكان لاعتبارات شخصية".

وتابع: "معظم مواطني إسرائيل يعلمون أنه عندما أتخذ قرارات بشأن المسائل الأمنية، فإنني أفعل ذلك بطريقة واقعية، من أجل أمن مواطنينا، وسلامة جنودنا".

وقبل المؤتمر الصحفي لنتنياهو بفترة وجيزة، ذكرت هيئة البث الإسرائيلي (رسمية)، أن الاجتماع الذي عقد في وقت سابق اليوم، بين نتنياهو، ووزير المالية في حكومته موشيه كحلون (زعيم حزب كلنا)، انتهى "بدون نتائج".

وقالت الهيئة، إن "نتنياهو وكحلون اتفقا أن يجتمعا مرة أخرى في وقت لاحق من هذا الأسبوع"، دون تفاصيل إضافية.

وهدف الاجتماع إلى منع انهيار الحكومة، وحدوث انتخابات مبكرة.

ونشر نتنياهو، السبت، تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، كتب فيها أن حزب كحلون (كلنا)، أحد أعضاء الائتلاف، إذا "لم يقم بالإطاحة بالحكومة، فستكون هناك حكومة، يجب ألا نطيح بحكومة يمينية".

وأضاف نتنياهو، أن جميع أعضاء حزب الليكود، "مهتمون بمواصلة خدمة البلاد لعام كامل آخر حتى نهاية الولاية في نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2019".

ومن المتوقع إجراء انتخابات برلمانية في 26 مارس 2019، ويُتوقع اتخاذ قرار نهائي اليوم (الأحد)، بعد محادثات بين قادة التحالف.

ويعتبر السبب الرئيسي في حدوث انتخابات مبكرة، هو استقالة وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، الذي طالب برد قاس ضد هجوم صاروخي لحركة "حماس" على جنوب إسرائيل.

ثم طالب رئيس حزب "البيت اليهودي"، نفتالي بينيت، بتعيينه وزيرًا للدفاع، الأمر الذي رفضه نتنياهو.

وبعد تغريدة نتنياهو، قال كحلون في مقابلة تلفزيونية، إنه يؤيد إجراء انتخابات مبكرة بسبب ضعف الائتلاف دون فصيل ليبرمان.

وأفاد كحلون أنه لا يشعر بالقلق جراء اتهامه بتقديم الانتخابات، مضيفًا، أن "هذا التلفيق لم يعد يؤثر بي، ويجب على الليكود أن يتوقف عن التهديد".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسئلة ممنوعة!!

محمود سلطان

القاهرة ضحية التكويش

فراج إسماعيل

إلغاء (خانة الديانة).. غل وخفه وضعف معرفة

د. هشام الحمامي

إلى النائبة الكويتية: فلنعد إلى الدفاتر

د. حسام عقل

مئوية عيد الجهاد الوطنى

مجدى سراج الدين

معركة شطه وبيكا

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» الدليل "دامغ" على تورط بن سلمان في قتل خاشقجي
» اكتشاف مذهل لمركب طبيعي يحارب السرطان
» للمرة الأولى.. موريتانيا تتأهل لأمم أفريقيا 2019
» «نتنياهو» ينصب نفسه وزيرًا للدفاع: لا يوجد انتخابات مبكرة
» «مكرم»: حصلنا على مستحقات «الصيدلي المصري» بالسعودية
» الكويت: جميع الأعضاء سيحضرون القمة الخليجية بالرياض
» مريض يتعدى على طبيب بالضرب ويدخله العناية المركزة
» الديهي: العمالة المصرية في الخارج مورد اقتصادي
» باسم مرسي يضع الزمالك في ورطة
» البحوث الإسلامية: سعيد نعمان أرائه شاذة ولا تمثل الأزهر
» «ترامب»: لم أستطع سماع تسجيل قتل خاشقجي لفظاعته

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • فجر

    05:04 ص

  • فجر

    05:03

  • شروق

    06:29

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى
مدارس بدون تراخيص.. «يا وزارة صحي النوم»
أحمد رشدي وزير الداخلية الأسبق
أدوية
النقاب
تجديد الخطاب الديني من «منابر المساجد» إلى «مقاعد المقاهي»