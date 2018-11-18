ضبط شخصين بحوزتهما 875 طربة حشيش

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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ضبط عنصرين ضمن تشكيل عصابى بالجيزة تخصص في الاتجار بمخدر الحشيش، وضبط 875 طربة لذات المخدر وبندقية خرطوش، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، نشاط تشكيل عصابى تخصص فى مجال الإتجار بمخدر "الحشيش" ، وتحصلهم على كمية كبيرة من ذات المخدر وتخزينه تمهيدًا لترويجه على عملائهم بمحافظة الجيزة ، وأمكن تحديد عناصر التشكيل وهم كلٍ من رمزى ع.س، مواليد 1983، صاحب شركة إستيراد وتصدير ، محكوم عليه فى قضية "مخدرات" بالسجن المؤبد، وطارق م.ش ، مواليد 1991 ،عاطل، ومتولى م.ش ، مواليد 1999 ،عاطل ، شقيق الثاني.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف عناصر التشكيل بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، حيث تم ضبط المتهمان الثانى والثالث حال إستقلالهما السيارة رقم ( و ن 5481 ) وبحوزتهما (625) طربة من مخدر الحشيش وزنت (62,500) كيلو جرام ، بندقية خرطوش، و25 طلقة نارية ، مبلغ مالى ، 5 هاتف محمول .

وتم ضبط السيارة خاصتهما رقم ( ن هـ 3924 ) والكائنة بجراج أسفل العقار  محل إقامتهما بدائرة قسم شرطة الأهرام ، وبداخلها (250) طربة من مخدر الحشيش وزنت (25) كيلو جراما، وبذلك يكون إجمالى ما تم ضبطه (875) طربة من مخدر الحشيش وزنت (87,500) كيلو جرام.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمخدر المضبوط بقصد الإتجار بالإشتراك مع المتهم الأول ، واستخدامهما السيارات والهواتف فى نقل وترويج المواد المخدرة على عملائهم ، والمبلغ المالى حصيلة البيع، والسلاح النارى للدفاع .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.


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