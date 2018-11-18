سيدة تنهي حياة شقيق زوجها بسبب الميراث

18 نوفمبر 2018 - 09:28 م

كشفت مديرية أمن السويس عن هوية قاتل رجل في العقد السابع من العمر وجد مقتولا داخل بانيو دورة مياه منزله، بمنطقة الغريب السكنية بالسويس، حيث تم القبض على زوجة شقيق القتيل لاتهامها بقتله بسبب خلافات ونزاعات على الميراث.

وقامت المتهمة بتمثيل الجريمة داخل منزل القتيل بمنطقة الغريب السكنية بمحافظة السويس.

كان اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة السويس بالعثور على جثة "ع.م" (72 سنة-مواطن) داخل منزله بحي السويس في حالة تعفن شديد.

وأكد تقرير الطب الشرعي أن الوفاة حدثت منذ 10 أيام وقررت النيابة عرض الجثة على الطب الشرعي الذي أكد في تقريره أن الوفاة حدثت بسبب إصابة القتيل بآلة حادة على الرأس.