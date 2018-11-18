مصر الأوليمبي يهزم تونس بهدف«صادق»

18 نوفمبر 2018 - 09:25 م

حقق منتخب مصر الأوليمبي فوزًا وديًا على نظيره التونسي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الأحد، على ملعب السلام.

وأحرز محمد صادق، لاعب منتخب مصر، هدف الفوز في مرمى تونس بالدقيقة 9 من عمر المباراة.

وقدم الفراعنة أداء جيدًا، حيث استحوذوا على مجريات اللعب وأهدروا أكثر من فرصة محققة للتسجيل بأقدام ناصر ماهر ورمضان صبحي، وتعرض طاهر محمد طاهر مهاجم الفراعنة ونادي المقاولون العرب للطرد بعد حصوله على إنذارين.

يذكر أن المنتخب الأوليمبي فاز قبل أيام على نظيره التونسي في المباراة الودية الأولى برباعية مقابل هدف.