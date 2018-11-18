90 مليون جنيه ممتلكات 3 تجار مخدرات

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متابعات- مصطفى صابر

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تجار مخدرات

الاجهزة الامنية

الدقهلية

غسيل اموال

تمكنت مباحث الأموال العامة بالدقهلية، وقطاع الأمن العام من حصر ممتلكات ثلاثة أشقاء، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات وقدرت ثرواتهم بـ 90 مليون جنيه.

وأكدت تحريات ومعلومات قسم مباحث الأموال العامة، بمديرية أمن الدقهلية قيام محمد . س . م  39 سنة - محكوم عليه بالإعدام، وغرامة 500 ألف جنيه في قضية مخدرات، وسبق اتهامه في قضيتي سلاح دون ترخيص وخيانة أمانة، ومحبوس حاليًا بإحدى الدول العربية على ذمة قضية تهريب مخدرات، وسعد. س . م – 37 عامًا – عاطل – شقيق الأول (محبوس على ذمة قضية مخدرات وحكم عليه فيها بالإعدام، وأحمد. س . م –  28 سنة – عاطل – شقيق الأول والثاني (محبوس على ذمة قضية مخدرات)، وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة نبروه بتكوين ثروة طائلة من نشاطهم غير المشروع في مجال الإتجار بالمواد المخدرة، وقيامهم بالتصرف الصوري في ثرواتهم لذويهم، وإنشاء مشروعات محدودة النشاط، كستار لتلك الثروات واحتفاظهم ببعض الأموال في صورة وثائق للتأمين على الحياة بأسماء ذويهم بقصد تغيير طبيعة مصدر الأموال .

وذكر بيان صادر عن وزارة الداخلية، أنه جرى تشكيل فريق عمل برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية.

جرى توثيق السلوك الإجرامي للمتحري عنهم في جريمة غسل الأموال، بحصر 26 شاحنة مجهزة بثلاجات لنقل البضائع، وعقارات ومكاتب استيراد وتصدير، ووثائق تأمين على الحياة، وحسابات وشهادات بنكية، وأوعية ادخارية بالبنوك بأسمائهم وزوجاتهم وأبنائهم، وقدرت إجمالي ثرواتهم الحالية بنحو 90 مليون جنيه.


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