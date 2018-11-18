للمرة الأولى.. موريتانيا تتأهل لأمم أفريقيا 2019

18 نوفمبر 2018 - 09:16 م

تأهل منتخب موريتانيا إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 للمرة الأولى فى تاريخه، بعد الفوز على بوتسوانا، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات.

كان منتخب بوتسوانا البادي بالتسجيل بعد مرور 4 دقائق عن طريق كوبى، قبل أن ينجح الحسن العيد فى إدراك هدف التعادل بالدقيقة 19 من زمن المباراة.

وخطف إسماعيل جياكيتى هدف الفوز لمنتخب موريتانيا فى الدقيقة 84، ليضمن المنتخب الموريتانى تواجده فى أمم أفريقيا للمرة الأولى فى تاريخه.

بهذا الفوز رفع المنتخب الموريتانى رصيده للنقطة 12 فى صدارة المجموعة التاسعة، ثم أنجولا 9 نقاط فى المركز الثانى، وبوركينا فاسو بالمركز الثالث برصيد 7 نقاط وأخيرا بوتسوانا بنقطة واحدة.