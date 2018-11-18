» «مكرم»: حصلنا على مستحقات «الصيدلي المصري» بالسعودية

18 نوفمبر 2018 - 09:15 م

كشفت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن آخر مستجدات قضية مقتل الصيدلي المصري بالسعودية الدكتور أحمد طه، موضحة أن الدكتور محيي عبيد نقيب الصيادلة نجح في الحصول على مستحقات القتيل لدى المؤسسة التي كان يعمل بها، بالإضافة إلى تعويض أيضًا.

وأضافت مكرم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة في مصر"، المذاع على قناة "الحياة"، مع الإعلامية لبنى عسل، أنها توجهت إلى منزل أسرة القتيل بعين شمس لترد على كافة استفساراتهم، كما مكنتهم من التواصل مع سفير مصر بالرياض.

وأشارت إلى أن الأسرة طالبت بعودة جثمان الصيدلي القتيل في أسرع وقت، لافتة إلى أنهم تلقوا وعدًا بعودة الجثمان خلال ثلاث أيام.