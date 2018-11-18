ضبط 3 أشخاص انتحلوا صفة رجال شرطة

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تمكن ضباط مديرية أمن القليوبية من ضبط ثلاثة أشخاص لقيامهم بانتحال صفة رجال شرطة وبحوزتهم طبنجة صوت.

بدأت الواقعة بتلقي قسم شرطة العبور بالقليوبية بلاغا من عصام. ع، 54 سنة "موظف بإحدى شركات صناعة الملابس" ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، بحضور ثلاثة أشخاص أحدهم يرتدى الملابس الأميرية لمقر الشركة محل عمله الكائنة بدائرة القسم، وإدعائهم بأنهم لجنة من الإدارة العامة للحماية المدنية.

وتبين بالانتقال والفحص أنه حال تواجد المبلغ بمقر عمله فوجئ بقيام كلا من هانى. م. ع، مقيم بدائرة مركز شرطة بنها، وبحوزته طبنجة صوت، ومحمد.م.ع، عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة، مطلوب التنفيذ عليه فى قضيتي "تبديد- ضرب"، وعرفه. م. ن، "عاطل" وسبق اتهامه فى قضية "سرقة مسكن"، بالحضور لمقر الشركة المشار إليها.

وأشارت التحريات إلى أن قيام الأول والثانى توجها إلي إلى المبلغ بإدعاء أنهم لجنة من الحماية المدنية للتفتيش على المصانع، وطلبوا تراخيص الحماية المدنية للشركة، وكذا الإطلاع على كافة أجهزة الإطفاء داخلها، وانتظر الثالث خارج الشركة مستقلًا السيارة رقم "ج ر ج 814، وباستعلام المبلغ من قسم الحماية المدنية بالعبور لارتيابه فى أمرهم قرروا أنهم غير تابعين لهم فقام بالإبلاغ عنهم .. وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم الواقعة.

وبتطوير مناقشتهم اعترف المتهمون بالتوجه للمصانع الآتية مصنع أحذية جلدية كائن بالمنطقة الصناعية الأولى ملك محمود.م. س وتحصلوا من مسئولي الأمن على 3 أحذية جلدية، (تم ضبطهم بالسيارة المشار إليها و باستدعاء مدير المصنع ومناقشته أقر مضمون ما أسفر عنه الفحص)، ومصنع لتجهيز الملابس الجينز بالمنطقة الصناعية الأولى ملك خالد.ح.أ تقابلوا مدير الحسابات بالمصنع وسلمهم مبلغ 200 جنيه وانصرفوا عقب ذلك وبمناقشة مدير المصنع قرر مضمون ما أسفر عنه الفحص (تم ضبط المبلغ المالى بحوزة المتهم الأول) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.


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