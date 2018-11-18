حبس 4 متهمين والتحفظ على آخر حاولوا سرقة مهمات السكة الحديد

18 نوفمبر 2018 - 09:05 م

أمرت نيابة التبين و15 مايو الجزئية، بالتحفظ على عاطل داخل مستشفى لإصابته أثناء سرقته مهام السكك الحديدية من داخل جراج شركات الحديد، بمنطقة التبين، كما أمرت بحبس 4 آخرين، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاشتراكهما بالواقعة.

وكان بلاغ ورد لضباط شرطة النقل والمواصلات، من مسئول الأمن بشركة حديد بمنطقة التبين، يفيد محاولة سرقة مهمات السكة الحديد من داخل الجراج الخاص بها، وأصيب لص بطلق نارى أثناء محاولة منعهم.

على الفور انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ وتبين أنه أثناء محاولة 5 لصوص تقطيع القضبان الحديدية والفلنكات الخاصة بشركة الحديد لسرقتها، فطاردهم فرد الأمن المكلف بالحراسة، وأطلق عليهم أعيرة نارية أصاب أحدهم، وتم ضبط 4 آخرين.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامه التى أصدرت قرارها السابق.