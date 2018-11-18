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الكويت: جميع الأعضاء سيحضرون القمة الخليجية بالرياض

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مجلس التعاون الخليجي

وكالات - خالد الشرقاوي

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الرياض

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أعلنت الكويت، اليوم الأحد، أن القمة الخليجية المقررة في الرياض ستعقد في موعدها ديسمبر المقبل بحضور جميع الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.

جاء ذلك في تصريحات لنائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله ردًا على أسئلة الصحفيين، خلال احتفال السفارة الفلسطينية، بذكرى إعلان الاستقلال الثلاثين، بالكويت العاصمة.

وأعرب الجار الله عن أمله في أن يكون مستوى التمثيل عاليًا بما يعكس حرص قادته على الحفاظ على هذه التجربة الرائدة، واصفًا انعقاد القمة بأنها بادرة تبعث على التفاؤل.

وفي شأن آخر، قال الجار الله إن الكويت لم تتقدم بطلب لفتح سفارتها في دمشق، والعلاقات مجمدة بين البلدين وليست مقطوعة، وذلك وفقًا لقرارات الجامعة العربية.

وأضاف: "السفارة السورية في الكويت تعمل بشكل طبيعي لخدمة مواطنيها، إلا أن السفارة الكويتية في دمشق ما زالت مغلقة".

وكشف عن تقدم بعض الدول العربية بطلبات إلى دمشق لإعادة فتح سفاراتها فيها، من دون تحديدها.

ومنذ 5 يونيو 2017، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر وفرضت عليها إجراءات عقابية بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة بشدة.


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