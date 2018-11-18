«جروس» يتحدث عن مكاسب ودية الزمالك أمام الأهلي

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جروس
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المصريون

الزمالك

اهلى بنى غازى

تحدث السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن فوائد المباراة الودية الذي خاضه الفريق الأبيض أمس، السبت،  أمام أهلي بني غازي الليبي.

وأكد «جروس» أن المباراة كانت فرصة جيدة للاعبين الذين لم يشاركوا في المباريات الماضية، بهدف تجهيزهم فنيًا حيث ظهروا بشكل جيد وقدموا مباراة قوية.

وأشار "جروس" إلى أن الفريق نجح في عدم استقبال أي أهداف، والسبب في ذلك وجود حارس مرمى بمستوى عماد السيد والذي كان له تواجد مميز وشخصية قوية باللقاء.

وأوضح جروس، أن أحمد مدبولي ومصطفى فتحي قدما أداء طيب خلال مشاركتهم في جزء من اللقاء.


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