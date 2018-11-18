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تنفيذ 5910 أحكام قضائية فى حملة أمنية بالقليوبية

قضايا وحوادث

ضبط
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ضبط

تنفيذ

أحكام

تمكنت مباحث القليوبية، من ضبط 393 محكوم عليهم و11 حكم جناية، خلال حملة أمنية بمدن المحافظة لضبط العناصر الإجرامية والخطرة وذيول التشكيلات العصابية وكل ما من شأنه مخالفه القانون وإعادة الانضباط إلى الشارع القليوبى.

تلقى مدير أمن القليوبية اللواء رضا طبلية، إخطارا من مدير إدارة البحث الجنائى، بضبط 393 محكوم عليهم بإجمالى أحكام منفذة 5910 أحكام و869 حكم جزئى و229 حكم مستأنف، وتحصيل 4495 جنيها غرامات وتحرير 306 مخالفات.

 كما تم تحرير 233 قضية مرافق وهى 31 إشغال طريق -13 نظافة -97 إزالة فورية - 50 إزالة بائع - 28 وصلات كهربائية 5 إعلانات _ 5 فرش شاى - 4 قرار غلق.

كما شنت المباحث حملة أسفرت جهودها عن فحص 16 شقة و43 من قاطنيها وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.


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