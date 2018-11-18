«الديهي» يتطاول على «ليليان داود» ويسبها على الهواء

18 نوفمبر 2018 - 08:39 م

شن الإعلامي نشأت الديهي، هجوما حادا على الإعلامية "ليليان داود" مذيعة فضائية «العربي»، بسبب ما وصفه بـ«تطاولها على مصر»، لحديثها عن اختفاء الناشط السياسي "مصطفى النجار".

واعتبر "الديهي" مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten "، اليوم الأحد، أن «ليليان» تتطاول على مصر باستمرار، مشيرًا إلى أنها سبق وأن أجرت تقريرا عن عبدالمنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية.

وقال "الديهي": «ليليان داود عاملة نفسها بتحب مصر، انتي مال أهلك، انتي لا تساوي مسمار في حذاء اصغر حذاء مصري ، لا يليق لكي أن تتحدثي عن مصر، هذه الدولة الكبيرة التي أوتك وقت ما كنتي مشردة».

واستطرد "الديهي" قائلا: «عندي كلام يوجع ليليان وكلام ميصحش، مصر مش هفية، مش كل واحدة رقيعة أو واحد رقيع يتحدث عنها، لأن مصر لها أقلام تستطيع أن ترد الصاع صاعين، كل من يسول له نفسه أن يتطاول علي دولة بحجم مصر،بقوله لا خيبت وهيهات هيهات".