رسميًا.. الأهلي يطلب ضم ظهير المقاصة

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تلقى مجلس إدارة نادي مصر المقاصة برئاسة اللواء محمد عبد السلام، عرضًا رسميًا من النادي الأهلي لضم محمود وحيد، الظهير الأيسر للفريق الفيومي، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد محمد مجد المشرف العام على الكرة بنادي المقاصة، أن طلب الأهلي قيد الدراسة، مضيفًا إلى أن ناديه يرغب في ضم أحمد الشيخ لاعب الأهلي في الميركاتو المقبل.

وقال مجد في تصريحات صحفية، إن الشيخ من أبناء مصر المقاصة وسيكون إضافة قوية للفريق في حالة ضمه.

وأضاف أنه تواصل مع اللاعب وأبدى موافقة مبدئية للعودة من جديد لصفوف الفريق الفيومي في يناير المقبل.

وأشار إلى أن محمد عبد السلام رئيس النادي سيخاطب الأهلي للحصول على اللاعب خلال الساعات القليلة المقبلة.


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