%20 نسبة التصنيع المحلي في المشروعات النووية

18 نوفمبر 2018 - 08:34 م

أكد أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أن المشروعات النووية التي سيتم تنفيذها في مصر ، ستعد مدخلا لمجموعة من الصناعات الجديدة و الحديثة لمصر.

وأضاف "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "Ten "، اليوم الأحد، أن المشروعات النووية سوف توفر فرص عمل كبيرة للشباب، بالإضافة إلي تدريب عدد من الكوادر المصرية بروسيا.

وأوضح "حمزة"، أنه تم التعاقد على إنشاء 4 مفاعلات نووية، ونص التعاقد على أن تكون نسبة التصنيع المحلي في المفاعل الأول 20% و المفاعل الثاني 35%.

وأشار "حمزة"، إلى أن مصر تصدر الكهرباء للخارج حيث توجد شبكات ربط بين مصر والأردن وليبيا، بالإضافة إلى هناك مشروعات جار تنفيذها في نهاية العام للربط مع السودان .