غدًا.. شبورة كثيفة صباحًا وطقس بارد ليلًا

18 نوفمبر 2018 - 08:32 م

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الإثنين، طقس لطيف على السواحل الشمالية الشرقية، معتدل على باقي الأنحاء نهارا بارد ليلا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد.

كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين:

- القاهرة: العظمى 25 والصغرى 16 درجة

- الإسكندرية: العظمى 25 والصغرى 14 درجة

- مطروح: العظمى 25 والصغرى 14 درجة

- سوهاج: العظمى 26 والصغرى 12 درجة

- قنا: العظمى 27 والصغرى 12 درجة

- أسوان: العظمى 29 والصغرى 14 درجة