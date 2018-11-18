» بالفيديو.. غانا تتأهل إلى أمم أفريقيا 2019

18 نوفمبر 2018 - 05:40 م

حقق منتخب غانا فوزًا ثمينًا على إثيوبيا، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على ملعب "أديس أبابا"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2019.

سجل ثنائية منتخب غانا الأخوان أيو، إذ افتتح جوردان التهديف لمنتخب النجوم السوداء بعد مرور 4 دقائق، وأضاف أندريه الهدف الثانى فى الدقيقة 24 عن طريق ركلة جزاء.

بهذا الفوز رفع منتخب غانا رصيده للنقطة السادسة فى المركز الثانى خلف منتخب كينيا المتصدر بـ7 نقاط ويتأهلا سويا إلى كان 2019، خاصة وأن المواجهة الأخيرة سوف تجمع المنتخبين، بينما يأتى منتخب إثيوبيا فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ويأتى منتخب سيراليون فى المركز الرابع والأخير برصيد نقطتين، والذى لم يخض مبارياته الثلاثة الأخيرة بعد إيقافه من قبل الاتحاد الدولى لكرة القدم.