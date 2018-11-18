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«ترامب»: لم أستطع سماع تسجيل قتل خاشقجي لفظاعته

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ترامب وخاشقجي
ترامب وخاشقجي

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ترامب

تسجيل

فظاعة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه لا يرغب في سماع التسجيلات المتعلقة بمقتل الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأضاف الرئيس الأمريكي في تصريحات لقناة «فوكس نيوز» الأمريكية،: لدينا شريط تسجيل معاناة خاشقجي ولا أريد سماعه ولا سبب لسماعه لأنه شريط معاناة فظيع.

وتابع: أبلغت بمحتوى تسجيل اللحظات الأخيرة من حياة خاشقجي بالكامل ونُصحت بألا أستمع إليه لأنه فظيع ووحشي.

واستطرد: لا أعلم إن كان ولي العهد السعودي قد كذب علي ولا أحد يعلم.. ولي العهد السعودي كرر لي أنه لم يكن له دور في مقتل خاشقجي وآخر مرة ذكر لي ذلك كانت قبل بضعة أيام.

واستطرد "ترامب": كان هناك أشخاص مقربون من ولي العهد السعودي من المحتمل أنهم متورطون في مقتل خاشقجي، مضيفًا أن لدى أمريكا حليف وأريد أن أتشبث بذلك الحليف الذي كان جيداً جداً على أكثر من صعيد.

وكان ترمب قد قال إنه سيتلقى تقريرا يوم الثلاثاء بشأن قضية خاشقجي، يحدد من تعتقد الحكومة الأمريكية أنه قتل خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول. وقال ترمب أيضا:

تقييم وكالة المخابرات المركزية الأمريكية الذي يحمل ولي عهد السعودية محمد بن سلمان في قتل خاشقجي سابق لأوانه.

سأتلقى تقريرا كاملا بشأن هذه القضية يوم الثلاثاء يوضح من هو القاتل والآمر بالقتل.

وأضاف: النتيجة التي توصلت إليها وكالة المخابرات الأمريكية بأن الأمير محمد مسؤول عن قتل خاشقجي "ممكنة".. هذه الجريمة "كان يجب ألا تحدث مطلقا".


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