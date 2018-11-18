ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج 20%

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متابعات - خالد الشرقاوي

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تحويلات المصريين بالخارج

أعلن البنك المركزي، اليوم، ارتفاع إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2018 - 2019 بنسبة 1.5%، لتسجل 5.9 مليار دولار مقابل نحو 5.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق عليه.

وأوضح "المركزي" في بيان اليوم الأحد، أن إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت خلال سبتمبر الماضي، ارتفاعا بنحو 298 مليون دولار بمعدل 20.4%، لتحقق نحو 1.8 مليار دولار مقابل 1.5 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي.


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