وزير القوى العاملة عن مقتل مصري بالسعودية: حادث فردي

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قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن «مقتل الصيدلي المصري في السعودية هو حادث فردي، وممكن أن يحدث في أي دولة في العالم ومنها مصر».

جاء ذلك خلال زيارة وزير القوى العاملة إلى محافظة الدقهلية، لتوقيع 4 برتوكولات تعاون في مجال الصحة والسلامة المهنية مع محافظة الدقهلية وجامعة المنصورة وعدد من الجامعات والأكاديميات الخاصة.

وأضاف «سعفان» حول حادثة مقتل الصيدلي المصري أن «الأشقاء في السعودية بكل تأكيد يستنكرون هذا الحادث، وهناك إجراءات قضائية تتخذ في هذا الشأن ونحن بالتعاون مع وزارة الهجرة نتابع هذا الحادث للحفاظ على حقوقه المالية والجنائية».


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