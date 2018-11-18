» الداخلية تعلن مصرع "القذافي" بالشرقية

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مصرع

القذافي

الامن العام

أفادت وزارة الداخلية، الأحد، بمصرع 3 أشخاص قالت إنهم عناصر إجرامية شديدة الخطورة، ومطلوب ضبطهم في قضايا سرقات بالإكراه، وسطو مسلح، وقتل، وخطف، وذلك خلال تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة في محافظة الشرقية.

وقالت الوزارة، في بيان  لها إنه «في إطار خطتها بتكثيف الجهود لاستهداف وضبط العناصر الإجرامية على مستوى الجمهورية، خاصة المطلوب ضبطهم في قضايا سرقات بالإكراه، وسطو مسلح، وقتل، وخطف، والمحكوم عليهم الهاربين، فقد أكدت تحريات قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، تواجد 3 من العناصر الخطرة، بمنطقة أرض الكنانة، دائرة مركز شرطة بلبيس».

وأضافت الوزارة، أن العنصر الإجرامي الأول والذي وصفته بأنه «شديد الخطورة»، يُدعى «محمود.س»، وشهرته القذافى، وصادر قرار من النيابة بضبطه وإحضاره في 7 قضايا سرقات بالإكراه، ومحكوم عليه بالسجن 10سنوات في قضية استعمال قوة وسلاح، وسبق اتهامه في 16 قضية متنوعة، وكان يرافقه بمكان الواقعة كلا من «رامى.م»، وشهرته الجوكر، و«أحمد.س»، وجميعهم عاطلون، إذ كانوا يستقلون دراجة نارية، وبحوزتهم أسلحة آلية.

وذكرت «الداخلية»، أنه عقب تقنين الإجراءات واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة توجهت قوة من قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بأمن الشرقية، بالاشتراك مع قوات الأمن المركزي استهدفت محل تواجد العناصر الإجرامية الـ3، والذين بادروا بإطلاق وابلًا من الأعيرة النارية تجاه القوات، فبادلتهم القوات على الفور بالمثل حتى تمكنت من السيطرة على الموقف، وأسفر عن ذلك مصرع المتهم «القذافي».

وأشارت إلى العثور على 3 بنادق آلية، و36 طلقة نارية من ذات العيار، و4 خزن، وقنبلتين يدويتين، وسلاح أبيض «خنجر»، و5 هواتف محمولة، وذلك بحوزة المتهمين الثلاثة.


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