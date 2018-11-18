» براءة أحمد حسن من تهمة التعدي على أملاك الدولة

18 نوفمبر 2018 - 04:57 م

قضت محكمة جنح شمال المنيا، ببراءة أحمد حسن، نجم الأهلي والزمالك والمنتخب الأسبق، من تهمة التعدي على أراضي تابعة للدولة في مركز مغاغة.

وقال أشرف رياض، محامي حسن، إن الشركة القابضة للتشييد والتعمير، أرسلت خطابا للواء قاسم حسين، محافظ المنيا، تؤكد له ردًا على خطابه المرسل للشركة للاستفسار عن مدى تبعية تلك الأرض للشركة من عدمه.

وأفاد بأن مساحة الأرض الفضاء ويطلق عليها محلج مغاغة 2 موضوع الجنحة المذكورة، لا تدخل ضمن الحكم الصادر في الدعوى رقم 37452 لسنة 65 ق إداري، ولا تدخل ضمن الأصول التي تم على أساسها صدور قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للقطن والتجارة الدولية المنعقدة بتاريخ 6 فبراير 1997، والتي صدر بشأنها حكم القضاء الإداري في الدعوى رقم 37452 لسنة 65 ق إداري والقاضي في منطوقه بإلغاء قرار الجمعية العامة للشركة القابضة للقطن والتجارة الدولية واسترداد الدولة لجميع أصول وممتلكات هذه الشركة النيل لحليج الأقطان.