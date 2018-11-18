"الاتصالات" والغاز" يقودان النمو في الربع الأول من 2018

18 نوفمبر 2018 - 04:56 م

شهدت مؤشرات مصر الاقتصادية تحسنا ملحوظا خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.

وقادت قطاعات الاتصالات والغاز والتشييد النمو خلال تلك الفترة وفقا لما أعلنته د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

وأوضحت الوزيرة أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع في الربع الأول من العام المالي الحالي (يوليو - سبتمبر)، ليبلغ نسبة 5.3%، مقارنة بنسبة 5.2% في الربع الأول من العام المالي الماضي.

وكشف الوزيرة أن القطاعات التي تمكنت من تحقيق أعلى معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي تمثلت في قطاع الغاز الذي نما بنسبة 21.8% إلى جانب قطاعات الاتصالات بنسبة 16.5% وقناة السويس بنسبة 12.3% والتشييد والبناء بنسبة 6%.

وأشارت السعيد إلى أن حوالى 73% من المساهمة في الناتج المحلي تأتى من قطاعات الغاز بنسبة 13% و10% لقطاع تجارة الجملة والتجزئة و9% و 7% لقطاعات الزراعة والاتصالات على التوالي وغيرها من القطاعات، بينما لم تذكر الوزارة القطاع الصناعي ضمن قائمة القطاعات التي تساهم في نمو الناتج الإجمالي.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن معدل نمو الصادرات غير البترولية شهد ارتفاعا بنسبة 1.3% لتبلغ قيمة تلك الصادرات 5.5 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالى الحالي.

وقالت: إن نصيب الدول العربية من صادرات مصر السلعية غير البترولية يبلغ نسبة 36% بينما بلغ نصيب دول الاتحاد الأوروبي 30% منها فيما تصدرت الصادرات الكيماوية كعادتها قائمة القطاعات الأعلى تصديرا، إذ حققت أعلى معدل نمو بنسبة 15%، يليها الملابس بنسبة 8% والمنسوجات بنسبة 6.7% مضيفة أن معدل الواردات السلعية غير البترولية شهد ثباتا نسبيا لتبلغ حوالى 15.7 مليار دولار.