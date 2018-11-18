برلماني يطالب بتحسين أوضاع مدارس الصم والبكم

18 نوفمبر 2018 - 04:56 م

تقدم فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، حول المشكلات التي تعاني منها مدارس الصم والبكم بمختلف محافظات الجمهورية، لافتًا إلى أن فئة الصم والبكم تحتاج إلى إعادة نظر في أوضاع مدارسها وجودة التعليم المقدم لهم.

وقال عضو مجلس النواب، في طلب الإحاطة المقدم منه، أنه بالرغم من كون الدستور يكفل لذوى الإعاقة حقهم في التعليم بفرص متكافئة مع غيرهم من المواطنين العاديين، إلا أن فئة الصم والبكم تعاني من التعليم الرديء، حيث يركز التعليم على المهن التي يقوم ضعاف السمع بإنجازها ويهمل الجانب التعليمي، كما أنه لا توجد فرصة لهذه الفئة في الالتحاق بالجامعات مما يجعلهم يلجئون إلى المعاهد الخاصة ذات المصروفات العالية مما يعوق الكثير منهم عن إكمال تعليمهم.