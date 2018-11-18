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اختيار «هويدا مصطفى» لأمانة قطاع الإعلام

الحياة السياسية

الدكتورة هويدا مصطفى
الدكتورة هويدا مصطفى

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الإعلام

هويدا مصطفي

المجلس الاعلى للجامعات

اعتمد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور، خالد عبد الغفار، تشكيل لجان المجلس الأعلى للجامعات، حيث تمَّ اختيار الدكتورة هويدا مصطفى وكيل شئون الدراسات العليا والبحوث بكلية الإعلام جامعة القاهرة، لأمانة قطاع الدراسات الإعلامية بالمجلس الأعلى للجامعات.

وكان المجلس الأعلى للجامعات، قد اعتمد الآليات الموضوعية فى تشكيل لجان القطاعات المختلفة البالغ عددها 24 لجنة؛ لضمان اختيار الكفاءات المتميزة التى تستطيع أن تتجاوب مع طموح الدولة فى المرحلة الحالية لتطوير التعليم العالى والبحث العلمى بالجامعات المصرية.

وجاء تشكيل اللجنة برئاسة الدكتور سامي عبد العزيز، وأمانة الدكتورة هويدا مصطفى، بالإضافة إلى الأعضاء نقيب الصحافيين ونقيب الإعلاميين ورئيس التليفزيون.


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