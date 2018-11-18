هذا موعد عودة معلول للتدريبات

18 نوفمبر 2018 - 01:14 م

كشف خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موعد عودة اللاعب التونسي علي معلول للتدريبات الجماعية، مؤكدًا أنه سوف يكون جاهزًا للعودة بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية في النصف الأخير من شهر ديسمبر.

وأضاف أنه على معلول يؤدي برنامجًا تأهيليًا في «الجيم»، وتعقبه تدريبات الجري في الملعب بشكل يومي، خاصة بعدما بدأ تدريبات الجري خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وأوضح أنه اطمأن من اللاعب على عدم شكواه من أية آلام عضلية بعد دخوله في الجري مؤخرًا، وفقًا لبرنامجه التأهيلي الذي تم وضعه، للتعافي من الإصابة في العضلة الضامة.

وتابع: «اللاعب يؤدى برنامجه التأهيلي بشكل جيد للغاية، والأمور تتحسن يومًا بعد يوم».