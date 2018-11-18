» القوات المسلحة تهنئ الرئيس بذكرى المولد النبوى

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الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى
وزير الدفاع

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بعث الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبـة الإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف لعام 1440 هـ ، وجاء فيها :

السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى

رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة            

يسعدنى بمناسبة الإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف أن أبعث إلى سيادتكم بأسمى آيات التهانى بهذه المناسبة الكريمة داعياً الله أن يعيدها عليكم بموفور الصحة والعطاء وعلى الوطن المفدى وشعبه بكل الخير والبركات.

ورجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه الذكرى المشرفة لميلاد خير البشر ونبى الأمة والهدى محمد صلوات الله عليه وسلامه ، يؤكدون أن مصر سوف تظل بعطائهم وتضحياتهم وتأسيهم بسيرة الرسول الكريم وطناً عزيزاً لكل المصريين واضعين أمنها وسلامتها وقدسية أراضيها فوق كل إعتبار ، مستعدين للبذل والفداء من أجل أن تظل قواتها المسلحة قوية شامخة قادرة على الوفاء بالمسئوليات العظيمة التى كلفها شعب مصر العظيم بها فى حماية الوطن والدفاع عن سلامة أراضيه وأمن شعبها وإستقراره.

والله اسأل أن يوفقكم لما فيه خير مصر وشعبها ويرعاكم ،،

وكل عام وسيادتكم بخير،،

كما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للسيد رئيس الجمهورية بهذه المناسبة.

وبعث الفريق أول محمد زكى ببرقيات تهنئة لكل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر ووزير الأوقاف وفضيلة مفتى الجمهورية ، كما أصدر توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود ورجال القوات المسلحة فى سيناء ، وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام ، وكذا العاملين المدنيين بالقوات المسلحة والإنتاج الحربى.

كما أصدر الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين وجنود القوات المسلحة والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بنفس هذه المناسبة.


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