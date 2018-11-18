الإسكان: غدًا بدء حجز وحدات مشروع JANNA للإسكان الفاخر

18 نوفمبر 2018 - 01:11 م

أفاد المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، بأن حجز (الخطوة الثالثة) لـ7176 وحدة سكنية، بمشروع JANNA للإسكان الفاخر، سيبدأ من الساعة 10 صباح غد الإثنين 19/11/2018، وحتى الساعة 59 : 11 مساء يوم الخميس 13/12/2018، والتخصيص بأسبقية الحجز (online)، بالموقع الإلكتروني (www.hdb-reservation.com)، لبنك التعمير والإسكان.

وأضاف السباعى فى بيان له أنه تم طرح المرحلة الأولى، بمشروع”JANNA ” للإسكان الفاخر، بمساحات تتراوح بين 100 و150 م2، بمدن: 6 أكتوبر، الشروق، دمياط الجديدة، الشيخ زايد، العبور، والمنيا الجديدة و يتم الدخول على الموقع بكلمة المرور والرقم القومى، وتظهر شاشة توضح البيانات الأساسية بالاستمارة السابق تسجيلها، وظهور شاشة لاستيفاء بيانات سداد مقدم الحجز مع تحميل صورة مستند سداد مقدم الحجز، ثم ظهور شاشة تمثل بيانات الوحدات المتاح الحجز عليها، مرتبة على النحو التالى: المحافظة – المدينة – المنطقة – نوع الوحدة – رقم العمارة – رقم الوحدة، ثم الضغط على مفتاح تأكيد الحجز مع إمكانية طباعة كامل بيانات الاستمارة، وفى حالة عدم استكمال الإجراءات أو إلغاء حجز الوحدة السكنية التى تم اختيارها يتم رد المبالغ المُسددة وفقاً لما يلى: سيتم إتاحة شاشة على الموقع الإليكترونى (www.hdb-reservation.com )، ببنك التعمير والإسكان، بعد الانتهاء من فترة الحجز، لتسجيل طلبات رد المبالغ المُسددة، ويتم رد المبالغ المُسددة بناءً على طلب المتقدم للحجز وبنفس أسلوب السداد السابق السداد به، مع مراعاة ما جاء بحالات إلغاء التخصيص الواردة بالشروط العقارية بكراسة الشروط.

وفيما يتعلق بتفاصيل المواقع المتميزة للوحدات المطروحة، قال المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى مدينة 6 أكتوبر، تم طرح 2688 وحدة سكنية (112 عمارة)، بمنطقة التوسعات الشمالية بجوار أرض جامعة القاهرة، ويتميز الموقع بالقرب من الطرق الرئيسية (طريق وصلة دهشور الشمالية – محور 26 يوليو – طريق مصر إسكندرية الصحراوى)، إضافة إلى قربه من مشروع مول العرب، وجامعة مصر، وبورتو أكتوبر، ويحد الموقع شمالاً مشروعات بيت الوطن، وشرقاً مشروع إسكان جامعة القاهرة، وغرباً مشروع (I City أكتوبر)، وجنوباً نادى الصيد، ومشروعات سكنية متميزة، وفى مدينة الشيخ زايد، تم طرح 912 وحدة سكنية (38 عمارة)، بمنطقة المحور المركزى شمال الإسكان الحدائقى، ويتميز الموقع بالوصولية العالية لوقوعه على الطرق الرئيسية بالمدينة، وتوسطه لمناطق سكنية وخدمية مميزة قائمة مثل (كمبوند زايد دوينز –حدائق المهندسين – مشروع الجمان – الإسكان الحدائقى – أنشطة تجارية مميزة)، وفى مدينة العبور، تم طرح 816 وحدة سكنية (34 عمارة)، بمنطقة مركز المدينة – شمال الحى الأول، ويتميز الموقع بالوصولية العالية لوقوعه على الطرق الرئيسية، والقرب من الطريق الشريانى بالمدينة، ويقع بالقرب من أنشطة خدمية، ولا سيما الترفيهية والرياضية، مثل نادى العبور، وكذا أنشطة تعليمية مميزة، كما يتوسط مناطق سكنية قائمة.

وأضاف المهندس وليد عباس، أنه فى مدينة دمياط الجديدة، تم طرح 1056 وحدة سكنية (44 عمارة)، بمنطقة الحى المتميز شرق مشروع “دار مصر”، ويتميز الموقع بوقوعه على طرق رئيسية، وبالقرب من مدخل المدينة، ويقع ضمن منطقة سكنية مميزة تضم أراضى للإسكان الأكثر تميزاً، ومشروع “دار مصر”، وبالقرب من مناطق خدمية مختلفة، وفى مدينة الشروق، تم طرح 1176 وحدة سكنية (49 عمارة)، بمنطقة مركز خدمات المدينة (2) جنوب مشروع “دار مصر”، ويتميز الموقع بالوصولية العالية لوقوعه على الطرق الرئيسية بالمدينة، وبالقرب من أنشطة خدمية وسكنية مميزة، منها مشروع “دار مصر”، وفى مدينة المنيا الجديدة، تم طرح 528 وحدة سكنية (22 عمارة)، بمنطقة المركز الترفيهى – جنوب نادى المهندسين، ويتميز الموقع بوقوعه على الطرق الرئيسية بالمدينة، ويقع بمنطقة النوادى، التى تضم نادى المنيا الرياضى، ونادى الطيران، ونادى المهندسين، ونادى الشرطة، وبالقرب من مناطق سكنية مميزة قائمة، ومناطق خدمية.?