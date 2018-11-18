وزير الزراعة الإسرائيلى يقود اقتحامًا لـ "الأقصى"

18 نوفمبر 2018 - 01:05 م

قاد وزير الزراعة الإسرائيلي المتطرف أوري آرئيل، اليوم الأحد، اقتحامًا استفزازيًا جديدًا للمسجد الأقصى المبارك على رأس مجموعة من غلاة المستوطنين المتطرفين، وبحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة.

وقال مسئول الإعلام في دائرة أوقاف القدس الإسلامية فراس الدبس، "إن 53 مستوطنًا، وثمانية من ضباط مخابرات الاحتلال، بالإضافة إلى الوزير المتطرف "أرئيل" اقتحموا الأقصى اليوم من باب المغاربة، ونفذوا جولات مشبوهة في أرجاء المسجد قبل الخروج منه من جهة باب السلسلة".