فنانة شهيرة: "انتهكوا عرضي وشرفي وبيتي"

18 نوفمبر 2018 - 01:01 م

استنكرت الفنانة مهرة البحرينية حملة الهجوم التي شنها عليها متابعوها عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية بسبب وصفها للخادمات بالأغبياء.

وقالت "مهرة" عبر مقطع فيديو لها على تطبيق "سناب شات": "الواحد لا يسيء الظن لأن ما في شيء يستاهل إن الإنسان يسيء الظن أو يتكلم في عرض أي حد لأن الدنيا دوارة".

وتابعت مهرة: "أنا في خلال هذه الفترة انتهك عرضي وشرفي وبيتي وحتى في زرقي اللي هو الله كاتبلي ياه والزواج واللي الله ما كتب فيه نصيب يكمل لآخر العمر ناس داخلة فيه".

واختتمت: "أنا ما تزوجت إلا لمّا رب العالمين يكتبلي رزقي ونصيبي وأنا راضية فيه وراضية بكل شيء".

وكانت الفنانة المهرة البحرينية أثارت جدلاً كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحاتها عن العاملات بالمنازل "الشغالات" ووصفها لهن بأنهن غير ذكيات.

وقالت المهرة في فيديو عبر حسابها على تطبيق "سناب شات": "لو كانت الشغالة ذكية أو تفكر شوية كان اشتغلت مهندسة أو اشتغلت أي شيء ثاني"، مضيفةً: "من تشتغل خادمة يلزم معها إعطاء الأوامر".