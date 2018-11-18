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"القوى العاملة": حادث مقتل الشاب المصري بالسعودية "فردى"

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القوي العاملة
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علق الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، عن حادث طعن دكتور مصري بالسعودي ، واصفًا إياه بـ"الفردي".

وقال خلال توقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع عدد من الجامعات الخاصة بمحافظة الدقهلية، بحضور الدكتور كمال شاروبيم، المحافظ: "الحادث  مشكلة فردية ممكن أن تحدث فى أى دولة فى العالم، والمملكة العربية السعودية اتخذت كل الإجراءات اللازمة فى الحادثة والتحقيق مع المتهم، كما أن المملكة تتخذ التدابير للمحافظة على حقوق الصيدلي المادية".

وأكد "سعفان": "نعمل على إنشاء شركة تسويق عالمية، واستخدام التكنولوجيا لتسويق المنتجات، مشيرًا لإمكانية مشاركة الجامعات فى تنفيذ تلك الفكرة وبذلك يكون المنتج جاهز للتسويق، وبحيث أن الطالب يستطيع البحث عن الجهات التى تطلب سلع معينة فى الخارج ونعمل على توفير هذه السلع من خلال شركة تسويق عالمية، وهو ما يتيح عمل المشروعات الصغيرة التسويق فور إنتاجه على الفور.

 

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