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بعد سقوطه على المسرح..

بهذه الكلمات عبر متابعو أحمد زاهرعن حزنهم

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أصيب عدد كبير من متابعي ومحبي الفنان أحمد زاهر بحالة حزن شديد عقب سقوطه في حفل الفنان تامر حسني المقيمة بمول كايرو فستيفال سيتي.

وكان الفنان أحمد زاهر حرص على تقديم صديق عمره تامر حسني علي المسرح وعندما قال للجمهور "يا بخت تامر بيكم"، ويخبرهم بأنه كان حريص كي يُحيي هذا الحفل، سقط زاهر على المسرح، وبدى وكأن قدمه تؤلمه.

ودعا جمور للفنان أحمد زاهر بالشفاء عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، وكتب أحد محبي زاهر: "ألف مليون سلامة عليك يازاهر شفاك وعافاك يا نجم وربنا يتمم شفاءك علي خير وتقوم بألف سلامه يارب وترجع أحسن وأقوى من الأول، حبيبي يا زوز أبقي طمنا وطمن حبايبك عليك وع صحتك يا غالي".

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