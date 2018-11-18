المدرب العام للمنتخب يكشف سبب استبعاد وليد سليمان

عمرو محمد
أكد الإسباني تيتو جارسيا، المدرب العام للمنتخب الوطني، أن "السن" ليس السبب في عدم استدعاء وليد سليمان صانع ألعاب الأهلي، لقائمة المنتخب الوطني.
وقال تيتو في تصريحات إعلامية: "نحترم جميع اللاعبين، من ضمنهم وأيضا من لا يتم ضمه، وليد سليمان لاعب جيد ونتابعه جيدًا، ولكل لاعب وقته المحدد ".
وتابع: "هذه الفترة لا تستدعي وجود سليمان في المنتخب، وقرار اعتزاله نحترمه ونؤكد أن السن ليس له علاقة بضمه للمنتخب من عدمه".
واختتم جارسيا: "تقييم اللاعب يأتي إجماليًا، سواء بدنيًا أو فنيًا، كل النواحي يتم تقيمها، وعلى كل لاعب أن يكون قدوة للأجيال المقبلة".
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