المدرب العام للمنتخب يكشف سبب استبعاد وليد سليمان

18 نوفمبر 2018 - 12:47 م

أكد الإسباني تيتو جارسيا، المدرب العام للمنتخب الوطني، أن "السن" ليس السبب في عدم استدعاء وليد سليمان صانع ألعاب الأهلي، لقائمة المنتخب الوطني.

وقال تيتو في تصريحات إعلامية: "نحترم جميع اللاعبين، من ضمنهم وأيضا من لا يتم ضمه، وليد سليمان لاعب جيد ونتابعه جيدًا، ولكل لاعب وقته المحدد ".

وتابع: "هذه الفترة لا تستدعي وجود سليمان في المنتخب، وقرار اعتزاله نحترمه ونؤكد أن السن ليس له علاقة بضمه للمنتخب من عدمه".

واختتم جارسيا: "تقييم اللاعب يأتي إجماليًا، سواء بدنيًا أو فنيًا، كل النواحي يتم تقيمها، وعلى كل لاعب أن يكون قدوة للأجيال المقبلة".