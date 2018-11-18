تفاصيل رسالة "السيسي" إلى رئيس وزراء إثيوبيا

18 نوفمبر 2018 - 12:44 م

بعث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان رسالة إلى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائهما اليوم، على هامش القمة الأفريقية الاستثنائية، في أديس أبابا، تتعلق بسبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين إلى مستوى الشراكة المتكاملة، وتفعيل الآليات الكفيلة بتحقيق ذلك.

وأكد مدبولي حرص مصر التام من أجل الوصول بمستوى التعاون بين البلدين لمستوى الشراكة المتكاملة في كل المجالات، بما يكفل ضمان الوفاء بتطلعات الشعبين الشقيقين في التنمية والحفاظ على مصالحهما المائية، منوها بتكامل عوامل التعاون بين مصر وإثيوبيا كبلدين كبيرين يتجاوز تعداد كل منهما الـ100 مليون نسمة.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي على هامش اللقاء إنه يقدر حكمة وبُعد النظر اللذين يتحلى بهما الرئيس عبد الفتاح السيسي، سواء في تحقيق الاستقرار والتنمية في مصر، أو الاهتمام بانتماء مصر الإفريقي، وعلاقاتها مع إثيوبيا، مؤكدا تطلع إثيوبيا لرئاسة مصر للاتحاد الأفريقي العام المقبل.

ونوه رئيس وزراء إثيوبيا بالالتزام بمتابعة واستكمال المحادثات الفنية بين الجانبين الإثيوبي والمصري على كل المستويات؛ لتحقيق التفاهمات المنشودة فيما يتعلق بسد النهضة لما في صالح الشعبين والبلدين.