تصريح مهم لرئيس وزراء إثيوبيا بشأن سد النهضة

18 نوفمبر 2018 - 12:42 م

أشاد رئيس وزراء إثيوبيا بحكمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في التنمية المصرية وحرصه تعزيز الانتماء الأفريقي، بالإضافة إلى أنه أكد التزام بلاده باستمرار المحادثات الفنية فيما يتعلق بسد النهضة.

وأضاف نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال اتصال هاتفي مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، التقى رئيس وزراء إثيوبيا، على هامش القمة الأفريقية الاستثنائية.

وأوضح أن "مدبولي" أكد حرص مصر رفع مستوى الشراكة بين البلدين إلى مستوى الشراكة المتكاملة، ونقل خبراتها إلى إثيوبيا، لافتًا إلى أن العلاقات بين البلدين، تسير وفق وتيرة متناغمة تعكس التعاون المشترك بين البلدين.