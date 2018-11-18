ماذا قالت صحف أوروبا عن ترشح محمد صلاح لجائزة BBC؟

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بي بي سي

محمد صلاح

نجم ليفربول

ترشح لجائزة

صحف اوربا عن ترشح

تواجد اللاعب المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي في القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب أفريقي في عام 2018، وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية "BBC "، حيث تصدر الفرعون المصري القائمة التي ضمت كلًا من المغربي مهدي بن عطية مدافع يوفنتوس الإيطالي، السنغاليان كاليدو كوليبالي مدافع نابولي الإيطالي وساديو ماني جناح ليفربول والغاني توماس بارتي لاعب فريق أتلتيكو مدريد الإسباني.

توج الفرعون المصري محمد صلاح بالجائزة في نسختها الأخيرة بالعام الماضي، بعد المستويات المبهرة التي قدمها بقميص ليفربول، كما يعد أبرز المرشحين للتتويج بالجائزة في العام الحالي.

صحف أوروبا تابعت ترشح "مو صلاح " للفوز بالجائزة وفيما يلي نستعرض أبرز التعليقات من جانبها:

الموقع المصري لليفربول:

وقال الموقع الرسمي ليفربول: "تم اختيار ثنائي ليفربول ساديو ماني ومحمد صلاح في القائمة المختصرة لخمس لاعبين لجائزة أفضل لاعب كرة قدم أفريقي لعام 2018".

وأضافت: "سجل الثنائي 20 (ماني) و44 هدفًا (صلاح) للريدز خلال الموسم الماضي ليساهما مع فريقهما في الوصول إلى نهائي دوري الأبطال وتحقيق المركز الرابع في الدوري الممتاز.

وتابعت: "وذهب كلا اللاعبين إلى نهائيات كأس العالم مع منتخباتهما في الصيف".

صلاح من بين الخمسة المرشحين لجائزة أفضل لاعب كرة قدم في أفريقيا (بي بي سي)

وقالت ليكيب: "اختير البطل محمد صلاح واحدًا من خمسة لاعبين لجائزة أفضل لاعب كرة قدم في أفريقيا من قبل هيئة الإذاعة البريطانية".

ولفتت الصحيفة الفرنسية إلى أن تلك الجائزة تختلف عن التي يمنحها الاتحاد الأفريقي للعبة "كاف" والتي فاز بها الفرعون المصري مؤخرًا.

وتساءلت الصحيفة الفرنسية عما إذا كان صلاح قادرًا على المحافظة على لقبه بالتغلب على الرباعي المغربي مهدي بن عطية مدافع يوفنتوس الإيطالي، السنغاليان كاليدو كوليبالي مدافع نابولي الإيطالي وساديو ماني جناح ليفربول والغاني توماس بارتي لاعب فريق أتلتيكو مدريد الإسباني.

ديلي ستار

نجوم ليفربول في المعركة من أجل الحصول على جائزة مرموقة

وقالت ديلي ستار: "حصل صلاح المصري على الجائزة العام الماضي لكنه يواجه منافسة شديدة من زميله السنغالي ساديو ماني هذه المرة".

وتابعت: "مدافع يوفنتوس مهدي بنعطية (المغرب) ووسط دفاع نابولي كاليدو كوليبالي (السنغال) ولاعب الوسط في اتليتيكو مدريد توماس بارتي (غانا) يستكملان القائمة المختصرة بخمسة لاعبين".

ونقلت الصحيفة تصريحات للاعب النيجيري بيتر أودموينجي نجم وست بروميتش ألبيون السابق الذي أكد أن الدولي المصري محمد صلاح يخطو خطوات إيجابية نحو المسار الصحيح ليصبح واحداً من أعظم لاعبي القارة.

وقال أودموينجي: "هناك الكثير الذي يجب القيام به للوصول إلى هذا المستوى وأن تصبح أفضل لاعب كرة قدم أفريقي على الإطلاق".

وتابع: "عندما نتحدث عن أشخاص مثل جورج ويا، والكثير من اللاعبين الذين يمكن أنّ يكونوا في هذه المُقارنة، وأنا أرى أنّ صلاح في الطريق الصحيح ليُقارن بهم مستقبلاً.

فوتبول إيطاليا

سلطت الصحيفة الإيطالية الحديث على ترشح الثنائي مهدي بن عطية (يوفنتوس) وكاليدو كوليبالي (نابولي) في المنافسة على الجائزة رفقة محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي

ولفتت فوتبول إيطاليا إلى ما قدمه المغربي والسنغالي رفقة أنديتهما خلال الموسم الماضي.

وأوضحت أن كوليبالي ارتفع مستواه بشكل كبير خلال الموسم الماضي رفقة نابولي كما شارك مع السنغال في كأس العالم 2018 وبلغ سعره الآن أكثر من 100 مليون يورو.

واختتمت أن المرشحين الآخرين للجائزة هما ثنائي ليفربول ساديو ماني (السنغال) ومحمد صلاح (مصر) ، بالإضافة إلى الغاني توماس بارتي لاعب أتلتيكو مدريد.

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