البترول: أسعار بنزين 95 الجديدة لن تتغير

18 نوفمبر 2018 - 12:32 م

كشف طارق الملا، وزير البترول، عن أن شركتي مصر للبترول، والتعاون للبترول، التابعتين لهيئة البترول، بصدد ضخ بنزين فئة 95 المخصوص في نحو 95% من محطات الوقود بمحافظات الجمهورية، ديسمبر المقبل، دون زيادة سعره عن البنزين 95 أوكتين المطروح حاليًا في الأسواق.

وأضاف الملا خلال المؤتمر العربي الـ15 للثروة المعدنية، الذي تنظمه وزارة البترول، اليوم، أن قطاع التعدين فى مصر واعد للغاية، إذ أن مصر مليئة بالثروات التعدينية ولكن لم يتم استثمارها كما يجب، مشيرًا إلي أنه لا يوجد في مصر استثمارات في التعدين فيما يخص المناجم منذ 2014 حتى الآن.