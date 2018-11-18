  • الأحد 18 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر01:40 م
بحث متقدم
السيسي وابى احمد

تفاصيل رسالة "السيسي" إلى رئيس وزراء إثيوبيا

سد النهضة

تصريح مهم لرئيس وزراء إثيوبيا بشأن سد النهضة

ارشيفية

ماذا قالت صحف أوروبا عن ترشح محمد صلاح لجائزة BBC؟

كارتيرون

"شوبير": رحيل "كارتيرون" متوقف على هذا الأمر

الشيخ سعيد نعمان

بلاغ للنائب العام ضد صاحب فتوى زواج البنت فى بطن أمها

صلاح

مفاجأة.. تجميد عضوية "صلاح" في مركز شباب نجريج

علاء

علاء مبارك: "التالتة تابتة يارب"

الخطيب

محسن صالح: حذرت «الخطيب» من هذا الأمر

صورة من الفيديو

مشادة كلامية تنتهى بسكب الماء على ضيف بأستوديو الغيطى

النعماني

رسميًا.. إطلاق اسم "النعماني" على ميدان النهضة

البترول: أسعار بنزين 95 الجديدة لن تتغير

آخر الأخبار

البنزين
البنزين

وكالات - حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

"الزراعة" تكشف: هذا هو حل أزمة "جنون الطماطم"

#

إلغاء بنزين الفقراء.. هذه أبرز التداعيات

#

حقيقة زيادة أسعار تذاكر المترو

#

تعرف على أسعار المعسل بعد الزيادة الجديدة

مصر

عبد الفتاح السيسي

إثيوبيا

مصطفى مدبولى

كشف طارق الملا، وزير البترول، عن أن شركتي مصر للبترول، والتعاون للبترول، التابعتين لهيئة البترول، بصدد ضخ بنزين فئة 95 المخصوص في نحو 95% من محطات الوقود بمحافظات الجمهورية، ديسمبر المقبل، دون زيادة سعره عن البنزين 95 أوكتين المطروح حاليًا في الأسواق.

وأضاف  الملا خلال المؤتمر العربي الـ15 للثروة المعدنية، الذي تنظمه وزارة البترول، اليوم، أن قطاع التعدين فى مصر واعد للغاية، إذ أن مصر مليئة بالثروات التعدينية ولكن لم يتم استثمارها كما يجب، مشيرًا إلي أنه لا يوجد في مصر استثمارات في التعدين فيما يخص المناجم منذ 2014 حتى الآن.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسئلة ممنوعة!!

محمود سلطان

القاهرة ضحية التكويش

فراج إسماعيل

إلغاء (خانة الديانة).. غل وخفه وضعف معرفة

د. هشام الحمامي

إلى النائبة الكويتية: فلنعد إلى الدفاتر

د. حسام عقل

مئوية عيد الجهاد الوطنى

مجدى سراج الدين

معركة شطه وبيكا

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» القوات المسلحة تهنئ الرئيس بذكرى المولد النبوى
» إعلامي: "مثلت إني انضربت عشان مترفدش"
» تعرف على الفوائد السحرية للسبانخ
» براءة ملكة جمال روسيا من السرقة والاحتيال
» حقيقة إصابة سمية الخشاب بمرض خطير
» العثور على جثّة ممثلة داخل منزلها
» لأول مرة.. ريهام سعيد تفاجئ متابعيها بصورة ابنتها
» حقوقية: قوانين الأحوال الشخصية غير إنسانية
» نائب وزير الزراعة: محطة الزهراء معقل الحصان العربي الأصيل
» ممثل تركى: "خايف من أمير كرارة ليضربني"
» ترامب يرد على اتهام بن سلمان بالتورط في قتل "خاشقجي"

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • عصر

    02:40 م

  • فجر

    05:03

  • شروق

    06:29

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى
النقاب
تجديد الخطاب الديني من «منابر المساجد» إلى «مقاعد المقاهي»
أحمد عز وزينة
وزارة التعليم
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»