  • الأحد 18 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر01:39 م
بحث متقدم
السيسي وابى احمد

تفاصيل رسالة "السيسي" إلى رئيس وزراء إثيوبيا

سد النهضة

تصريح مهم لرئيس وزراء إثيوبيا بشأن سد النهضة

ارشيفية

ماذا قالت صحف أوروبا عن ترشح محمد صلاح لجائزة BBC؟

كارتيرون

"شوبير": رحيل "كارتيرون" متوقف على هذا الأمر

الشيخ سعيد نعمان

بلاغ للنائب العام ضد صاحب فتوى زواج البنت فى بطن أمها

صلاح

مفاجأة.. تجميد عضوية "صلاح" في مركز شباب نجريج

علاء

علاء مبارك: "التالتة تابتة يارب"

الخطيب

محسن صالح: حذرت «الخطيب» من هذا الأمر

صورة من الفيديو

مشادة كلامية تنتهى بسكب الماء على ضيف بأستوديو الغيطى

النعماني

رسميًا.. إطلاق اسم "النعماني" على ميدان النهضة

مدبولى:

مصر تتحسب زيادة تباين المواقف الأفريقية تجاه "كوتونو 2020"

آخر الأخبار

مدبولى
مدبولى

وكالات - حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

6 مكاسب لمصر من رئاسة الاتحاد الأفريقي

#

"التجارة" تتوقع زيادة الصادرات المصرية للسودان بعد رفع الحظر

#

زيادة جديدة في أسعار السجائر

#

الكشف عن الموعد النهائي لافتتاح المتحف الكبير

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان إن مصر منذ بدء النقاش حول المفاوضات المتعلقة بمستقبل اتفاقية المشاركة بين أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي – ACP (مرحلة ما بعد اتفاقية كوتونو 2020)، اهتمت  بتقريب وجهات النظر بين كافة الدول الأفريقية للتحدث بصوت واحد مع الشريك الأوروبي، وكذلك التأكيد على أهمية الحفاظ على مكتسبات وخصوصية وآليات كل إقليم، في إطار تلك الشراكة مع الطرف الأوروبي، وعلى وجه الخصوص إقليم الشمال الذي تربطه علاقة خاصة وتاريخية مع أوروبا.

وأضاف خلال  كلمته التي ألقاها فى مشاركته  علي هامش أعمال الدورة الاستثنائية الحادية عشرة لمؤتمر قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الإفريقي، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يعقد في العاصمة الأثيوبية، أديس أبابا أن مصر تتحسب من زيادة تباين المواقف الأفريقية تجاه مستقبل اتفاقية كوتونو 2020 التى ستجمع كل الدول الأفريقية من أجل دعم اقتصادى واجتماعى وثقافى ، بما قد يمس بمكتسباتنا الأفريقية الجماعية في هذا الإطار.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسئلة ممنوعة!!

محمود سلطان

القاهرة ضحية التكويش

فراج إسماعيل

إلغاء (خانة الديانة).. غل وخفه وضعف معرفة

د. هشام الحمامي

إلى النائبة الكويتية: فلنعد إلى الدفاتر

د. حسام عقل

مئوية عيد الجهاد الوطنى

مجدى سراج الدين

معركة شطه وبيكا

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» القوات المسلحة تهنئ الرئيس بذكرى المولد النبوى
» إعلامي: "مثلت إني انضربت عشان مترفدش"
» تعرف على الفوائد السحرية للسبانخ
» براءة ملكة جمال روسيا من السرقة والاحتيال
» حقيقة إصابة سمية الخشاب بمرض خطير
» العثور على جثّة ممثلة داخل منزلها
» لأول مرة.. ريهام سعيد تفاجئ متابعيها بصورة ابنتها
» حقوقية: قوانين الأحوال الشخصية غير إنسانية
» نائب وزير الزراعة: محطة الزهراء معقل الحصان العربي الأصيل
» ممثل تركى: "خايف من أمير كرارة ليضربني"
» ترامب يرد على اتهام بن سلمان بالتورط في قتل "خاشقجي"

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • عصر

    02:40 م

  • فجر

    05:03

  • شروق

    06:29

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى
النقاب
تجديد الخطاب الديني من «منابر المساجد» إلى «مقاعد المقاهي»
أحمد عز وزينة
وزارة التعليم
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»