مصر تتحسب زيادة تباين المواقف الأفريقية تجاه "كوتونو 2020"

18 نوفمبر 2018 - 12:28 م

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان إن مصر منذ بدء النقاش حول المفاوضات المتعلقة بمستقبل اتفاقية المشاركة بين أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي – ACP (مرحلة ما بعد اتفاقية كوتونو 2020)، اهتمت بتقريب وجهات النظر بين كافة الدول الأفريقية للتحدث بصوت واحد مع الشريك الأوروبي، وكذلك التأكيد على أهمية الحفاظ على مكتسبات وخصوصية وآليات كل إقليم، في إطار تلك الشراكة مع الطرف الأوروبي، وعلى وجه الخصوص إقليم الشمال الذي تربطه علاقة خاصة وتاريخية مع أوروبا.

وأضاف خلال كلمته التي ألقاها فى مشاركته علي هامش أعمال الدورة الاستثنائية الحادية عشرة لمؤتمر قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الإفريقي، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يعقد في العاصمة الأثيوبية، أديس أبابا أن مصر تتحسب من زيادة تباين المواقف الأفريقية تجاه مستقبل اتفاقية كوتونو 2020 التى ستجمع كل الدول الأفريقية من أجل دعم اقتصادى واجتماعى وثقافى ، بما قد يمس بمكتسباتنا الأفريقية الجماعية في هذا الإطار.