شقيق ساطع النعماني: هذه آخر وصية له قبل وفاته

أحمد عادل شعبان
كشف الدكتور سامح النعماني - شقيق العميد الراحل ساطع النعماني - آخر وصايا شقيقه قبل وفاته .
وقال "النعماني" خلال مداخلة مع برنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم على شاشة "DMC" : "أكثر شيء كان يشغله قبل وفاته هو رعاية ابنه ياسين وآخر شيء أوصاني به هو رعايتي لنجله".
وأضاف: "الكثير من أسر الشهداء والمصريين العاديين حضروا الجنازة دون أن يعرفوه .. ساطع كان مؤمنا بقضاء الله وتحمل آلام الإصابة لمدة 5 سنوات .
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقدم الجنازة العسكرية للعميد ساطع النعماني نائب مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور الأسبق، الذي أصيب في أحداث ميدان النهضة أمام جامعة القاهرة عام 2013.
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