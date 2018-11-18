شقيق ساطع النعماني: هذه آخر وصية له قبل وفاته

18 نوفمبر 2018 - 08:04 ص

كشف الدكتور سامح النعماني - شقيق العميد الراحل ساطع النعماني - آخر وصايا شقيقه قبل وفاته .



وقال "النعماني" خلال مداخلة مع برنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم على شاشة "DMC" : "أكثر شيء كان يشغله قبل وفاته هو رعاية ابنه ياسين وآخر شيء أوصاني به هو رعايتي لنجله".



وأضاف: "الكثير من أسر الشهداء والمصريين العاديين حضروا الجنازة دون أن يعرفوه .. ساطع كان مؤمنا بقضاء الله وتحمل آلام الإصابة لمدة 5 سنوات .



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقدم الجنازة العسكرية للعميد ساطع النعماني نائب مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور الأسبق، الذي أصيب في أحداث ميدان النهضة أمام جامعة القاهرة عام 2013.