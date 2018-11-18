» لماذا أزال "محمد صلاح" شعر صدره؟

18 نوفمبر 2018 - 07:55 ص

فسر أخصائي في العلاج الطبيعي أسباب قيام نجمنا المصري محمد صلاح بإزالة شعر صدره وهي الخطوة التي أزعجت الكثير من محبيه.



وقال الدكتور عمرو المطراوي - أخصائي العلاج الطبيعي بنادي الزمالك - في تصريحات صحفية إن هناك 3 أسباب تدفع اللاعبين إلى القيام بتلك الخطوة "بحسب فيتو".



وأشار "المطراوي" ، إلى أن شعر الصدر يؤثر على جلسة العلاج الطبيعي للاعبين في 3 حالات هي:



1- يخضع اللاعب لعملية «مساج» كل أسبوع، وإذا وُجد شعر في صدره، فقد يعوق هذا الأمر عملية المساج، الأمر الذي يتطلب استخدام «جيل» خاص بالمساج حتى لا يصاب اللاعب بالتهابات.



2- حالة اللاصق الطبي في عملية العلاج الطبيعي للاعبين، فهذا اللاصق يكون دقيقا للغاية، وقد يؤثر الشعر على جلسة العلاج الطبيعي برمتها.



3- وجود الشعر قد يعوق جلسة العلاج الطبيعي في حالة ارتداء اللاعبين جهاز «تست»، فلن يُلْصَق حال وجود شعر، إلا بطريقة معينة.