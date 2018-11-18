» لماذا أزال "محمد صلاح" شعر صدره؟

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان
فسر أخصائي في العلاج الطبيعي أسباب قيام نجمنا المصري محمد صلاح بإزالة شعر صدره وهي الخطوة التي أزعجت الكثير من محبيه.
وقال الدكتور عمرو المطراوي - أخصائي العلاج الطبيعي بنادي الزمالك - في تصريحات صحفية إن هناك 3 أسباب تدفع اللاعبين إلى القيام بتلك الخطوة "بحسب فيتو".
وأشار "المطراوي" ، إلى أن شعر الصدر يؤثر على جلسة العلاج الطبيعي للاعبين في 3 حالات هي:
1- يخضع اللاعب لعملية «مساج» كل أسبوع، وإذا وُجد شعر في صدره، فقد يعوق هذا الأمر عملية المساج، الأمر الذي يتطلب استخدام «جيل» خاص بالمساج حتى لا يصاب اللاعب بالتهابات.
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