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لماذا أزال "محمد صلاح" شعر صدره؟

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صلاح
صلاح

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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الزمالك

محمد صلاح

فسر أخصائي في العلاج الطبيعي أسباب قيام نجمنا المصري محمد صلاح بإزالة شعر صدره وهي الخطوة التي أزعجت الكثير من محبيه.

وقال الدكتور عمرو المطراوي - أخصائي العلاج الطبيعي بنادي الزمالك - في تصريحات صحفية إن هناك 3 أسباب تدفع اللاعبين إلى القيام بتلك الخطوة "بحسب فيتو".

وأشار "المطراوي" ، إلى أن شعر الصدر يؤثر على جلسة العلاج الطبيعي للاعبين في 3 حالات هي:

1- يخضع اللاعب لعملية «مساج» كل أسبوع، وإذا وُجد شعر في صدره، فقد يعوق هذا الأمر عملية المساج، الأمر الذي يتطلب استخدام «جيل» خاص بالمساج حتى لا يصاب اللاعب بالتهابات.


2- حالة اللاصق الطبي في عملية العلاج الطبيعي للاعبين، فهذا اللاصق يكون دقيقا للغاية، وقد يؤثر الشعر على جلسة العلاج الطبيعي برمتها.

3- وجود الشعر قد يعوق جلسة العلاج الطبيعي في حالة ارتداء اللاعبين جهاز «تست»، فلن يُلْصَق حال وجود شعر، إلا بطريقة معينة.

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