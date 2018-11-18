حقيقة انتقال حمدي النقاز إلى الاتحاد السعودي

18 نوفمبر 2018 - 01:30 ص

نفى مجلس إدارة نادي الزمالك تلقيه خطابا من نادي اتحاد جدة السعودي لشراء اللاعب التونسي حمدي النقاز، الظهير الأيمن للفريق، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.



وذكر الموقع الرسمي للنادي، منتصف ليل السبت، أن مسؤولي النادي السعودي نفوا بشكل قاطع إرسال خطاب إلى الزمالك للتفاوض لشراء اللاعب التونسي، واصفا الخطاب بـ«المزور».



وأكد مجلس الإدارة عدم وصول أي خطابات من النادي السعودي للقلعة البيضاء، معتبرا أن «الهدف من نشر الخطاب ضرب استقرار الفارس الأبيض في ظل تصدره لقمة جدول المسابقة برصيد 26 نقطة، والتأهل لدور الـ8 لبطولة كأس مصر».

