» عمرو أديب ينفعل على الهواء بسبب هذا الأمر المثير

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انفعل الإعلامي عمرو أديب على الهواء، في معرض تعليقه على تجميد عضوية النجم محمد صلاح، لاعب المنتخب المصري وفريق ليفربول الإنجليزي، في مركز شباب نجريج.
وقال في برنامجه «الحكاية»، مساء السبت: «الناس بتتمنى له الرضا يرضى، وبعدين ييجي مركز شباب علشان 7 جنيهات يوقف عضوية العالمي اللى بياخد 200 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، دا يشتري المركز بالمدينة كلها، هما الموظفين جرالهم إيه في مصر؟».
وأضاف: «بدلًا من إعطاء صلاح العضوية الشرفية أو إطلاق اسمه على مركز شباب نجريج يتم إيقاف عضويته ومنعه من الانتخابات في المركز»، معقبا: «أكيد الألم اللى عند صلاح كبير علشان مش هيعرف يصوت في نجريج».
وتابع: «بقى مو صلاح العالمي كان هياخد طيارة خاصة وينزل مطار نجريج ويروح ينتخب. يا جماعة قدروا الناس، صلاح في كوكب اَخر، ومرشح لجائزة هيئة الإذاعة البريطانية لأفضل لاعب أفريقي لعام 2018».


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