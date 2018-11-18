توفيق عكاشة: "هوايتي المفضلة تربية البهايم وبألبس لوحدي"

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أكد الإعلامي توفيق عكاشة إن هوايته المفضلة تتمثل في «تربية البهايم»، مشيرًا إلى أنه «يختار ملابسه بنفسه، دون اللجوء إلى ستايلست».
وأوضح في برنامجه «مصر اليوم»، مساء السبت، أن قناة «الحياة» عرضت عليه «إستايلست» ليساعده في اختيار ملابسه قبل الخروج على الهواء.
وأضافت : «أتحدى الاستايلست رقم واحد في مصر إذا عرف يلبسني زي ما أنا بلبس لوحدي».


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