» أحداث شغب بمدينة مغربية إثر مباراة بالدوري

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اندلعت أعمال شغب بمدينة أغادير (وسط)، مساء السبت، إثر لقاء كروي جمع فريقي الرجاء البيضاوي ومضيفه حسنية أكادير بالدوري المغربي.
وأظهرت مقاطع فيديو نشرت بمنصات التواصل الاجتماعية أعمال شغب على أرضية أستاذ المدينة خلال المباراة التي كانت مؤجلة من الجولة الثانية للدوري.
وانتهت المباراة بالتعادل السلبي.
وحسب إعلام المحلي، انتقلت أعمال الشغب إلى أحد أحياء المدينة عقب انتهاء المباراة.
ولم تعلن السلطات المغربية عن توقيف أي من مثيري أعمال الشغب، أو وقوع ضحايا بسببها حتى الساعة 21: 30 ت.غ.
وخلال السنوات الأخيرة، تحول شغب الملاعب في المغرب إلى مصدر إزعاج يؤرق بال الدولة والمجتمع معا، خصوصا بعد سقوط ضحيتين باستاد محمد الخامس في الدار البيضاء، مارس/آذار 2016، فيما بات يعرف بأحداث "السبت الأسود".
وقررت النيابة العامة بالمغرب، فبراير/شباط الماضي، متابعة 68 متهما؛ بسبب أحداث شغب شهدها الملعب الكبير بمدينة مراكش خلال مباراة الكوكب الرياضي المراكشي والرجاء البيضاوي، بالجولة الـ18 للدوري؛ ما أسفر عن إصابة 14 عنصرا من قوات الأمن، وإلحاق أضرار جسيمة بمنشآت الملعب.

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