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نيجيريا.. مقتل جندي إثر هجوم لبوكو حرام

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أعلن مسؤول بالجيش النيجيري مقتل أحد جنود الجيش وإصابة 4 آخرين، السبت، خلال التصدي لهجوم شنه مسلحون من جماعة "بوكو حرام" على قاعدة عسكرية في ولاية بورنو شمال شرقي البلاد.
وقال المسؤول، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، إنّ "مسلحي بوكو حرام قاموا بمحاولات بائسة للسيطرة على القاعدة، لكن تم صدهم بعد قتال عنيف"، حسبما نقل موقع قناة "فرانس 24" الفرنسي (رسمي).
وأضاف أنّ الاشتباك أسفر عن مقتل جندي وإصابة 4 آخرين بجروح (لم يحدد مدى خطورة إصاباتهم).
وهاجم المسلحون مقر القاعدة العسكرية في قرية كيكينو، قرب بلدة مونغونو، بصواريخ مضادة للطائرات، وفق المصدر ذاته.
وأحبطت القوات النيجيرية الهجوم، بعد قتال استمر نحو 3 ساعات وتدخل خلاله الطيران الحكومي.
وحتى الساعة (21: 50 ت.غ) لم يعرف حجم الأضرار التي تكبدها المسلحون في الاشتباك العنيف، كما لم تتضح تفاصيل الهجوم بسبب تدمير البنى التحتية للاتصالات في المنطقة بفعل الاشتباكات.
وهذه ثاني محاولة من الحركة الإرهابية للسيطرة على القاعدة العسكرية المذكورة في غضون شهرين.
في سبتمبر/أيلول الماضي، صدت القوات الحكومية مقاتلي الحركة الذين حاولوا السيطرة على القاعدة بعد معركة استمرت بضع ساعات.
و"بوكو حرام"، جماعة نيجيرية مسلحة تأسست، في يناير/كانون الثاني 2002، وتقول إنها تطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية في جميع ولايات نيجيريا، حتى الجنوبية منها ذات الأغلبية المسيحية.
ويتمركز نشاط الجماعة، في شمال شرقي البلاد، وتمتد عملياتها إلى مختلف المدن النيجيرية علاوة على دول الجوار.
وفي مارس/آذار 2015، أعلنت الجماعة ارتباطها بتنظيم "داعش" الإرهابي.

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