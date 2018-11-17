مصرع 7 أشخاص بانزلاق تربة في إندونيسيا

17 نوفمبر 2018 - 11:40 م

لقي 7 أشخاص مصرعهم، السبت، جراء انزلاق تربة ناجم عن زلزالين بمقاطعة سولاوسي الغربية بإندونيسيا.



وجاء انزلاق التربة بعد زلزالين بقوة 5.1 و5.5، ضربا الجمعة والسبت، منطقة "ماماسا" بمقاطعة سولاوسي الغربية، وفق وكالة شينخوا للأنباء.



وأجلت السلطات الإندونيسية 8 آلاف شخص على الأقل من المنطقة.

