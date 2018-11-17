» والدة ضحية "جازان": هذا هو سبب مقتله

17 نوفمبر 2018 - 11:29 م

كشفت والدة أحمد طه، الصيدلي المصري المقتول، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء السبت، عن سبب مقتله.

وقالت والدة الصيدلي المقتول: "ابني رفض إعادة الدواء لأحد المواطنين السعوديين من أصل يمني إلا بالفاتورة، ومكنش يتصور إن الموضوع يصل إلى هذا الحد، وأتمنى سرعة القصاص ممن قاموا بقتله".

